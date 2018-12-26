ГК «Лидер Групп» заняла второе место по объемам ввода жилья среди строительных компаний Санкт-Петербурга

«Лидер Групп»

Компания показала впечатляющую динамику среди застройщиков Северо-Западного федерального округа и заняла второе место с результатом порядка 370 000 квадратных метров.

За 2018 год ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию сразу шесть жилых комплексов:

Работая на строительном рынке с 1992 года, ГК «Лидер Групп» является одним из крупнейших застройщиков не только в СЗФО, но и во всей России. Сегодня в портфеле компании 28 проектов в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из которых 16 строящихся и 12 уже построенных жилых комплексов.

Всего же за 25 лет работы ГК «Лидер Групп» реализовала более 30 объектов общей площадью свыше 1,2 млн квадратных метров. Визитной карточкой компании является 140-метровый бизнес-центр класса «А» LEADER TOWER. Это единственное в городе здание с уникальным мультимедийным фасадом.

Узнать больше о жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/