ПСК вновь банкротит оптический институт им. Вавилова на Васильевском острове. За год долг вырос в десять раз

АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) подало иск с требованием признать банкротом АО «Государственный оптический институт им. Вавилова» (ГОИ им. Вавилова, входит в «Ростех»), отметившее в декабре этого года свое столетие. За год долг перед энергетиками вырос в 10 раз. Но вернуть деньги будет нелегко: в октябре «материнская» компания института отсудила у него сотни миллионов рублей.

Размер долга на конец декабря, по словам представителя ПСК, составляет 38,3 млн рублей, суд будет рассматривать заявление о банкротстве 12 февраля 2019 года. Кроме того, ПСК намерена ограничить подачу электроэнергии институту, заседание суда по этому вопросу состоится 29 января 2019 года. Институт входит в холдинг «Ростех» через его московскую 100%-ю «дочку» АО «Швабе».

Это не первый иск о банкротстве в отношении института. Годом ранее также ПСК уже обращалась в суд с аналогичным требованием, однако сумма долга тогда составляла 3,8 млн рублей.

Всего за 2018 год в отношении института было рассмотрено и удовлетворено два десятка исковых заявлений. В том числе и от материнской компании, АО «Швабе» на сумму более 220 млн рублей.

В советское время ГОИ им. Вавилова был центром военно-промышленной и гражданской оптики в стране. Однако теперь основные доходы он получает от сдачи в аренду своих площадей, расположенных недалеко от стрелки Васильевского острова. Так, в 2017 году выручка института составила 180 млн рублей, при этом убыток составил 279 млн рублей. Ни один из телефонов, указанных на сайте института, не работает. Предоставить оперативный комментарий в «Швабе» и «Ростехе» не смогли.