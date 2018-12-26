Вместе с российским Ил-20 к латвийской границе приблизился разведывательный корабль «Юрий Иванов»

Российский разведывательный корабль заметили в Балтийском море рядом с границей Латвии 25 декабря. Об этом https://twitter.com/Latvijas_armija/status/1077856180490432512 заявили Национальные вооруженные силы Латвии в «Твиттере».

«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря обнаружили российский разведывательный корабль "Юрий Иванов"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 декабря над Балтикой заметили Ил-20 ВВС России.

Корабль «Юрий Иванов» проекта 18280 спустили на «Северной верфи» в 2013 году. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО. Оборудование позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять местоположение их источника.