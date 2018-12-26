Смольный запустил движение по Оборонной улице

Улицу Оборонную открыли для водителей на участке от Вознесенского проспекта до следственного изолятора «Кресты-2». Протяженность участка — 3,7 км. Об этом 26 декабря сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Как отмечают в ведомстве, этот отрезок – лишь часть пути, который обустроят для жителей Колпино. Контракт стоимостью 3,9 млрд рублей на реконструкцию дороги был заключен в самом конце 2016 года с компанией «АБЗ-Дорстрой». Согласно условиям, подрядчик должен расширить Оборонную улицу от Заводского проспекта до Лагерного шоссе, а также построить путепровод через ж/д пути.

«По открытому участку Оборонной улицы от Вознесенского шоссе до въезда на территорию Крестов-2 движение запущено по временной схеме. Движение транспорта от Вознесенного шоссе в сторону следственного изолятора организовано по двум полосам из четырех посредством одностороннего движения. А в противоположном направлении до окончания строительства объекта водители смогут проехать по существующей улично-дорожной сети: по Колпинской улице и Понтонному проезду», – сообщают в КРТИ.

В Смольном посчитали, что ввод объекта сыграет значимую роль для развития улично-дорожной сети Колпинского района и сделает движение более комфортным. В первую очередь открываемый участок дороги важен для увеличения пропускной способности подъездов к новому СИЗО. До недавнего времени к Крестам-2 можно было подъехать только по Колпинской улице. По оценкам властей, этого будет недостаточно, когда изолятор заработает в полную силу. Окончательно закончить реконструкцию Оборонной улицы «АБЗ-Дорстрой» должен к июню 2020 года.