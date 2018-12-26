«И не плюйте в спину». Как Албин и Мокрецов ушли из Смольного

Ставший автором знаменитого баклана со стадиона на Крестовском вице-губернатор Игорь Албин ушел в отставку. Вместе с ним отпустил Александр Беглов «на свободу» и уже месяц пытающегося уволиться вице-губернатора Михаила Мокрецова. Оба чиновника перед кадровым решением пережили атаки медиаресурсов, активно освещающих повестку Смольного.

Михаил Мокрецов и Игорь Албин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

26 декабря на сайте Смольного появилось сообщение: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова, также принята отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. В ответ на сухой пресс-релиз от того, кто еще вчера братался с подчиненными, Мокрецов промолчал, а Албин ответил просьбой: «Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи».

Любопытно, что предшествовала отставке Мокрецова и Албина медиакампания в телеграм-каналах и СМИ, активно освещающих повестку Смольного. Началось все с Мокрецова. На сайтах, которые принято связывать с «фабрикой троллей», его еще в ноябре синхронно принялись ругать за «дыру» в бюджете и за кредиты, которые приходилось брать, чтобы ликвидировать в том числе кассовый разрыв бюджета. Распекать Мокрецова прекратили, как только он сообщил, что написал заявление об отставке.

Примерно месяц в личных беседах он называл свой уход «освобождением» и расстраивался, что его все время просят остаться еще немного. Буквально накануне заявления Смольного о том, что врио губернатора Александр Беглов подписал увольнительную Мокрецова, куратор имущественного блока рассказывал коллегам, что градоначальник просил его еще чуть-чуть поработать и даже ради этого обещал позвонить в Москву, где якобы чиновника уже давно ждут на новое место, предположительно в «Ростехе».

По Игорю Албину пиарщикам достался еще больший фронт работ. Как писала «Фонтанка», как минимум миллион рублей ушло только на то, чтобы распространить в медиапространстве заметки о его возможном губернаторстве. Волна критики пошла после выступления на пресс-конференции Владимира Путина бывшей дольщицы и неожиданно журналистки рязанской газеты Аллы Андреевой. Она пожаловалась президенту на состояние строительного комплекса и, как бы невзначай, упомянула при этом вице-губернатора Игоря Албина.

Защитники вице-губернатора, в том числе оппозиционные депутаты ЗакСа, в свою очередь считали, что само выступление было подстроено и носило некий «заказной» характер. Эмоциональный чиновник тоже видел в этом провокацию, спустя день он заявил, что лучше уйдет в отставку, чем будет отвечать на этот «самопиар»: «Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (замглавы комитета по строительству. – Здесь и далее прим. ред.), ни Алексей Золотов (начальник аппарата Албина) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег».

О том, что Албин был близок к правде, стало известно спустя три дня из интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. До этого разгребать последствия путинского «разберемся» пришлось врио губернатора Александру Беглову – он на следующий день после пресс-конференции встретился с Андреевой в Смольном. «Поручения президента не обсуждаются, они выполняются. Алла Андреева – сложная женщина», – заявил на последнем заседании правительства врио губернатора. Перед этим он увел Албина в перерыве к себе в кабинет со словами: «Ну пойдем, брат во Христе». На следующий день стало известно об отставке «брата».

«Фонтанке» Игорь Албин сообщил, что в губернаторы вовсе не собирался, а медиаатака не льстила ему: «Это не дарит мне приятных воспоминаний. Грязь всегда плохо – и в душе, и на улице, и в СМИ, включая социальные сети. К критике, тем более конструктивной, отношусь хорошо. Должен работать принцип «критикуя – предлагай». А поливать грязью много ума не надо».

Чуть позже в заявлении, которое распространил в социальных сетях, Албин конкретизировал, обращаясь к Беглову: «Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи». И добавил: заявление об отставке он написал еще в октябре, а остаться попросил его Беглов лично на время «переходного» периода.

Главный сюжет, с которым Игорь Албин запомнится Петербургу, — это стадион на Крестовском острове. На момент прихода чиновника арену строил «Трансстрой», смета регулярно увеличивалась. Летом 2016 года, под скандалы и обыски прежних подрядчиков, на объект завели «Метрострой». Работы велись аврально, сам вице-губернатор переехал на стройплощадку; 29 декабря 2017 года стадион официально сдали, однако доделывать пришлось много. В частности, с протекающей крышей связан один из самых популярных околоспортивных мемов — фраза Албина про зловредных бакланов. В итоге стоимость строительства, по подсчетам «Фонтанки», увеличилась до 48 млрд рублей, но Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу на стадионе благополучно провели, а затем и «Зенит», пусть не сразу, принял арену в эксплуатацию. Сейчас вокруг стадиона виртуально толпятся десятки подрядчиков, не получившие своих денег, возбуждаются уголовные дела, а на арене работает Контрольно-счетная палата. В интервью «Фонтанке» Албин выразил сомнение, что там найдут случаи прямого воровства.

Кроме того, именно при Албине в городе появился целый ряд крупных транспортных объектов: набережная Макарова, Пулковско-Дунайская развязка, Яхтенный мост. Как всегда при авралах, не обошлось без скандалов, в частности мост Бетанкура катком прошелся по Ремесленной улице: один дом снесли, другой просто оказался на расстоянии вытянутой руки от переправы. В декабре 2016 года завершился главный дорожный проект города — был открыт центральный участок Западного скоростного диаметра.

Помимо строительства, дорог и транспорта, Албин курировал и энергетический блок. Именно на его время пришлась эпопея с кризисом «Ленэнерго», когда компанию пришлось спасать за счет облигаций федерального займа с условием, что до конца 2016 года будет ликвидирована накопленная задолженность по подключению потребителей. «Ленэнерго» перекопало пол-Петербурга, поставило штрафы в ГАТИ на поток, но программу выполнило.

Одной из главных идей Албина было создание единой теплосетевой организации в городе, для этого городу необходимо заполучить изношенную инфраструктуру газпромовской «Теплосети Санкт-Петербург». Смольный неоднократно пытался нарастить свою долю, сделки срывались, депутаты настаивали на том, что «красная цена» компании с изношенными трубами – 1 рубль. При этом трубы продолжали рваться, иногда – с трагическими последствиями. Довести работу по консолидации теплосетевых активов Албин не успел; на данный момент достигнута лишь договоренность о том, что город вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию теплосети в 2019 году.

Албин курировал строительство городской подземки. По завершенным объектам в этом смысле не густо. В 2015 году открыли второй вестибюль «Спортивной». Без курьезов не обошлось: уже через месяц после открытия крыши входных павильонов текли, между стеклами оставили зазор, который пришлось спешно заклеить скотчем, а также сломалось два эскалатора.

Успехом можно было бы назвать открытие двух новых станций зеленой линии метро, «Новокрестовской» и «Беговой», если бы не более 1000 недоделок, с которыми приходиться разбираться до сих пор. Тем не менее, как и было обещано, к ЧМ-2018 станции открылись и успешно отработали на протяжении всего спортивного праздника. В своем резюме Албин мог бы упомянуть и три новых станции Фрунзенского радиуса, но не сложилось.

При нем же «Метрострой» безнадежно отстал и на строительстве продолжения оранжевой линии метро (участок от «Спасской» до «Горного института»), и Красносельско-Калининской. Все вице-губернаторство Албина сопровождалось подспудным конфликтом с руководством компании, который после ЧМ-2018 года вышел в публичное поле. В последние месяцы правительство обвиняло «Метрострой» в медленных темпах работы, а компания в ответ заявляла о не менее медленной приемке работ. По информации сразу от нескольких источников в транспортном блоке, Игорь Албин был одним из катализаторов этого напряжения.

У обманутых дольщиков к Игорю Албину отношение неоднозначное: бывшего вице-губернатора защищают те, кто успел за время его вице-губернаторства получить квартиру, и ругают те, кто все еще ждет свое жилье (например, ЖК «Охта Модерн»). В 2014 году, когда Албин стал вице-губернатором, начали формировать реестр обманутых дольщиков. К июню 2017 года список пополнился 2,5 тысячами граждан. В канун 2019 года их число сократилось более чем в два раза. Впрочем, реальной картины, сколько людей все еще ждут свои квартиры, реестр не отражает. Попасть в него сложно, это отмечают и сами чиновники Смольного, есть много неучтенных в списке объектов.

И все же, несмотря на то, что строительную отрасль последние два года лихорадило по всей России, по итогам прошлого года количество проблемных домов в Петербурге удалось снизить на 42%, разрешение на ввод в эксплуатацию получили 33 дома. Еще восемь зданий достроили в этом году. Преемнику Албина останется проконтролировать достройку 31 дома, причем восемь из них, в том числе проблемные 4-й и 5-й корпуса ЖК «Новая Каменка», находятся в высокой степени готовности.

Напротив, почти провальными можно назвать итоги по строительству в городе «социалки», которая серьезно не дотягивает до темпов роста жилых массивов. В рамках адресной инвестпрограммы Смольного из полусотни детских садов, школ, поликлиник и так далее завершат в лучшем случае треть. Остальное, как это уже бывало, перекинут на следующий год. Застройщики, к слову, пополняют копилку социнфраструктуры активнее: за год построили 12 детсадов и 2 школы.

Деятельность вице-губернатора Михаила Мокрецова, не в пример Албину, по большей части была скрыта от глаз общественности. Он последнюю пятилетку верстал бюджет и представлял его перед депутатами. В 2015 году был одним из лоббистов объединения комитета по земельным ресурсам и комитета по управлению государственным имуществом в большой комитет по имущественным отношениям. Дела у образовавшегося гиганта шли не очень, ежегодно в попытках что-то улучшить Георгий Полтавченко менял председателей КИО, и в конце концов поставил на пост руководителя самого Мокрецова, разрешив ему одновременно быть и председателем комитета, и вице-губернатором. В этом качестве Мокрецову пришлось выступить и как ответственному за передачу Исаакиевского собора РПЦ. На радость защитников музея, этого не произошло.

Во многом Мокрецову приходилось выполнять то, о чем его просили сверху, беря при этом ответственность за не самые популярные решения на себя. Например, под началом Мокрецова КИО расторг договор аренды здания дворца Кушелева-Безбородко с Европейским университетом. Это было сразу после того, как в 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. С того момента частный вуз так и не получил нового здания, даже уже после возвращения образовательной лицензии.

Депутаты 6-го созыва городского парламента помнят Мокрецова по скандалу о строительстве комплекса «Авенариум» в Курортном районе. В 2017 году при утверждении бюджета парламентарии возмутились заложенному в проекте бюджета 1 млрд рублей, который предполагалось выделить акционерному обществу, принадлежащему городу и КИО под руководством Мокрецова, для строительства SPA-центра, гостиницы и ресторана. Депутаты намекали, что якобы семьи руководителя «Авенариума» и вице-губернатора дружат, что может походить на конфликт интересов. В итоге затраты на комплекс сократили вдвое, но общество их так и не освоило в 2018 году.

Имущественное ведомство, которым руководил Мокрецов, неоднократно критиковали его коллеги. Вице-губернаторы Игорь Албин и Олег Марков даже придумали проект реформы, как лишить подчинённых Мокрецова части полномочий, но провернуть это при Полтавченко не получилось.

Кроме того, одним из самых критикуемых ведомств в Смольном оставался подведомственный Мокрецову комитет финансов, ответственный за верстку бюджета. В частности, «Партии Роста» не нравилось, что год за годом, по их мнению, занижается прогноз по доходам и, соответственно, растет по дефициту. Кроме того, парламентарии считали, что комитет делает необоснованные долгосрочные заимствования, увеличивая долговую нагрузку на бюджет. На первом же своем заседании правительства в качестве главы города Беглов призвал учиться жить по средствам, уйти от долгов. По подсчетам врио губернатора, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рублей.

Отдел власти «Фонтанки.ру»