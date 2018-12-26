СМИ: Константинопольский патриарх получит бывшую резиденцию Януковича с золотыми унитазами

Журналисты узнали подробности соглашения о передаче Константинопольскому патриархату храмов на Украине, в перечень которых попал и монастырь в Межигорье. Самого монастыря там нет несколько десятилетий, но на его территории находится ставшая символом правления Виктора Януковича резиденция.

Объекты по всей стране будут переданы Константинопольскому патриархату в результате соглашения, подписанного 3 ноября в Стамбуле между президентом Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем. Несмотря на то, что администрация главы республики не опубликовала перечень, журналисты узнали, что в список вошли 8 святынь УПЦ МП и резиденция бывшего президента. Об этом 26 декабря сообщает издание «Вести».

По данным СМИ, Константинополь получит киевский Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь, Манявский скит в Ивано-Франковской области, Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь в городе Корец, Спасо-Преображенский мужской монастырь в Черниговской области, Молченский Рождество-Богородицкий женский и Богородице-Рождественский мужской монастыри в Сумской области, Крестовоздвиженский женский монастырь около Полтавы, Свято-Ильинский и Свято-Пантелеимонов мужские монастыри в Одессе, Богоявленский монастырь в Киево-Могилянской академии, Успенскую церковь во Львове, а также Межигорский Спасо-Преображенский монастырь с резиденцией бывшего президента. Никаких монастырских построек сейчас в Межигорье нет, 14 июня 2011 года Священный Синод УПЦ МП лишь благословил возрождение монастыря.

Ранее в Русской православной церкви предупреждали, что Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.

Напомним, что название резиденции Виктора Януковича, которая располагается в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, стало нарицательным. Журналисты и политики называют Межигорье «музеем коррупции». В 2014 году активисты заняли здание и увидели роскошь, в которой жил лидер страны. Так, у Януковича были найдены золотой батон в натуральную величину, золотые монеты с надписью «С юбилеем, Виктор Федорович», церковные иконы, два автопарка с дорогими автомобилями и золотые унитазы.