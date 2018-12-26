18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -5
$ 68.89р
78.52р
17:31 26.12.2018
Расширенный поиск

Общество
26.12.2018 15:31
Печать

СМИ: Константинопольский патриарх получит бывшую резиденцию Януковича с золотыми унитазами

Журналисты узнали подробности соглашения о передаче Константинопольскому патриархату храмов на Украине, в перечень которых попал и монастырь в Межигорье. Самого монастыря там нет несколько десятилетий, но на его территории находится ставшая символом правления Виктора Януковича резиденция. 

Объекты по всей стране будут переданы Константинопольскому патриархату в результате соглашения, подписанного 3 ноября в Стамбуле между президентом Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем. Несмотря на то, что администрация главы республики не опубликовала перечень, журналисты узнали, что в список вошли 8 святынь УПЦ МП и резиденция бывшего президента. Об этом 26 декабря сообщает издание «Вести».

По данным СМИ, Константинополь получит киевский Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырь, Манявский скит в Ивано-Франковской области, Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь в городе Корец, Спасо-Преображенский мужской монастырь в Черниговской области, Молченский Рождество-Богородицкий женский и Богородице-Рождественский мужской монастыри в Сумской области, Крестовоздвиженский женский монастырь около Полтавы, Свято-Ильинский и Свято-Пантелеимонов мужские монастыри в Одессе, Богоявленский монастырь в Киево-Могилянской академии, Успенскую церковь во Львове, а также Межигорский Спасо-Преображенский монастырь с резиденцией бывшего президента. Никаких монастырских построек сейчас в Межигорье нет, 14 июня 2011 года Священный Синод УПЦ МП лишь благословил возрождение монастыря.

Ранее в Русской православной церкви предупреждали, что Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века. 

Напомним, что название резиденции Виктора Януковича, которая располагается в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, стало нарицательным. Журналисты и политики называют Межигорье «музеем коррупции». В 2014 году активисты заняли здание и увидели роскошь, в которой жил лидер страны. Так, у Януковича были найдены золотой батон в натуральную величину, золотые монеты с надписью «С юбилеем, Виктор Федорович», церковные иконы, два автопарка с дорогими автомобилями и золотые унитазы. 

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. 

Синод РПЦ увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. 

Однако 15 декабря Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной церкви во главе с предстоятелем Епифанием (Думенко). Также президент подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, в свою очередь, намерена защищать свое название в Конституционном суде. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин КЕЙ
26.12.2018 16:45

КЕЙ рекомендует подарки на Новый год в зависимости от бюджета

Чем ближе новый год, тем острее стоит вопрос с подарками друзьям, близким и коллегам. Что подарить, чтобы подарок был необходимым, но при этом не банальным?
ГК «Эталон»
26.12.2018 14:39

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых» в Калининском районе Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.12.2018 13:41

Банк «Санкт-Петербург» лауреат конкурса Global Banking and Finance Review Awards

Банк «Санкт-Петербург» третий раз подряд стал лауреатом международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.12.2018 13:26

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 6 ЦДС «Приневский»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 6, входящего в состав жилого комплекса ЦДС «Приневский».
pixabay.com
26.12.2018 11:57

«Россия» бесплатно перевозит снаряжение для серфинга и дайвинга

«Россия» на рейсах, выполняемых на популярные морские курорты, бесплатно перевозит спортивное снаряжение.
ГК «Эталон»
26.12.2018 11:00

ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2, аккредитован банком «ДельтаКредит» и СМП Банком.
«Лидер Групп»
25.12.2018 18:12

ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

С 1 января 2019 года увеличится цена квадратного метра в жилых комплексах VITAMIN и «Три кита-3». Удорожание связано с повышением строительной готовности.
Группа компаний «Пионер»
25.12.2018 17:03

Первая очередь ЖК LIFE-Лесная введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов первой очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.
Компания Л1
25.12.2018 15:21

Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ГК «КВС»
25.12.2018 14:03

Машиноместо за полцены

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50% на второе (меньшее по цене) место.
ГК «КВС»
25.12.2018 13:31

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
ГК "КВС"
25.12.2018 13:23

ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение

Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации