УФАС уличило Смольный в дискриминации малого бизнеса. Чиновники сдали в аренду бизнес-инкубатор, не раскрыв условия конкурса

Петербургское УФАС России признало комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка виновным в нарушении закона о защите конкуренции.

Как сообщили в ведомстве 26 декабря, чиновники предоставляли в аренду помещения бизнес-инкубатора на ул. Седова. Но в ходе конкурса не опубликовали информацию на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также не раскрыли порядок оценок заявок предпринимателей и не предоставили данных о площади помещения, начальной цене и сроке действия договора аренды.

«Таким образом, указанная процедура создавала дискриминационные условия доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре бизнес-инкубатора», – отмечают в УФАС.

Антимонопольщики выдали комитету по развитию предпринимательства предписание внести изменения в городской нормативный акт, определяющий процедуру торгов на аренду помещений в бизнес-инкубаторе, и таким образом привести его в соответствие с законодательством РФ.