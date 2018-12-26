Mitsubishi подарит россиянам на Новый год повышение цен

Официальный дистрибьютор марки Mitsubishi в России ООО «ММС Рус» объявило о повышении цен на весь модельный ряд с Нового года. Причиной стал рост ставки НДС – с 1 января 2019 года она составит 20% вместо 18%.

Как сообщили 26 декабря в пресс-службе компании, с 1 января все автомобили «Митсубиши» в России в зависимости от модели и комплектации подорожают на 25 000 – 50 000 рублей. Подробный список с обновленными ценами появится на официальном российском сайте марки в первый день нового года.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%», – заявил президент «ММС Рус» Осаму Иваба.

Автомобильные эксперты прогнозируют в 2019 году рост цен на новые автомобили и других марок. По их мнению, он может составить 5-10%. Увеличение ставки НДС станет одной из основных причин подорожания, но не единственной. Свою лепту внесут также обязательная установка на новые импортные машины системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также рост цен на бензин.