В Госдуме хотят запретить иностранцам работать таксистами

Законопроект о регулировании деятельности легковых такси в 2019 году будет доработан – в него планируется внести поправки, запрещающие работать таксистами иностранным водителям без российского гражданства. Об этом 26 декабря журналистам рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Законопроект прошёл первое чтение 13 декабря, а второе и третье должны быть в следующем году. Ко второму чтению документ собираются серьёзно доработать, в частности в том, что касается запрета для иностранцев.

«Однозначно, будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», – цитирует слова парламентария «Российская газета».

При этом на других видах транспорта, где «более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей», иностранцам разрешат работать.

Действующий закон «О безопасности дорожного движения» запрещает нанимать на работу водителей-профессионалов с иностранными правами, но в 2017 году было сделано исключение для граждан Белоруссии, Киргизии и других государств, где русский язык является официальным.

«РГ» приводит статистику ГИБДД, мотивирующую поправки: число ДТП, виновниками которых стали водители из стран СНГ, за первые шесть месяцев 2018 года выросло на 11,2% и составило почти 2 тысячи.

Отметим, что Москвичёв давно говорит о необходимости запретить иностранцам работать таксистами. О подготовке законопроекта, посвящённого такси, например, писала «Парламентская газета» в сентябре этого года.