Игорь Албин - врио губернатора Петербурга: «Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину»

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин попросил у врио губернатора Александра Беглова дать установку подконтрольным средствам массовой информации «не плевать в спину уходящим», в том числе и самому Албину. Об этом бывший петербургский чиновник сообщил у себя на странице в Facebook.

«У меня есть только одна просьба, Александр Дмитриевич. Команда губернатора сегодня опирается на мощный информационный ресурс. Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи. Не все было плохо в Санкт-Петербурге за последние семь лет. Были победы, были и ошибки. Мы работали честно и с полной отдачей на благо петербуржцев (ленинградцев). В России говорят: ошибок не совершает лишь тот, кто ничего не делает. Городу необходима преемственность во власти», – написал Игорь Албин.

В этом же посте бывший вице-губернатор отметил, что попросил Беглова подписать заявление об отставке еще три месяца назад, однако вновь прибывший градоначальник уговорил Албина остаться до завершения переходного периода. В финале своего обращения экс-чиновник пожелал губернатору Беглову «победы на честных, конкурентных выборах в сентябре 2019 года». «Я уверен, что всё, что удалось команде Георгия Полтавченко в Санкт-Петербурге, будет ценным вкладом в общую копилку развития северной столицы и поможет Вам победить оппонентов в предвыборной кампании», – подытожил Албин.

В этом же обращении бывший вице-губернатор вспомнил о всех объектах, в реализации которых принял участие. Он многократно поблагодарил всех коллег за работу, в том числе и экс-губернатора Георгия Полтавченко. Закончил свой пост Албин поздравлением с Новым годом и признанием в любви к Петербургу.

Отметим, что 26 декабря в Смольном объявили об отставке двух вице-губернаторов — Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Стоит отметить, что за день до этого Александр Беглов был резок на предновогоднем заседании городского правительства. Кроме них свой пост покинула Ирина Бабюк, возглавлявшая комитет по инвестициям Петербурга.