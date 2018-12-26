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Город
26.12.2018 15:21
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Билеты на «Ласточки» подорожают с нового года. Поднимут тариф и на экспрессы до Павловска

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» меняет тарифы на проезд в скоростных поездах с 1 января 2019 года. «Ласточки» в Петербурге подорожают более чем на три процента. 

Как сообщает компания 26 декабря, с нового года билет на «Ласточку» будет стоить 48 рублей за первые 20 км пути по территории Петербурга. Каждый следующий обойдется предпочитающим путешествовать на скоростных электричках в 2,5 рубля. Для детей в возрасте от пяти до семи лет действует скидка – 24 рубля за первые 20 км и чуть больше рубля за каждый последующий. 

Отдельный тариф будет действовать и для пригородных экспрессов, которые отъезжают с Витебского вокзала в сторону Павловска. Для них вводится специальная категория «Комфорт». Стоить билет на поезд будет 43 рубля за первые 20 км, после этой дистанции – 2 рубля 15 копеек за 1 км. Детям дорога также обойдется в два раза дешевле. Расписание экспресса с 1 января обновится, точное время движение поездов в компании пока не называют. 

Что касается обычных электричек, то на территории Петербурга тариф останется тем же – 41 рубль за первый отрезок и по рублю после 20 км.

На территории Ленинградской области проезд в электричках подорожает на 30 копеек, однако продлится километраж начальной дистанции. Если в текущем году пассажир должен был заплатить 35 рублей 70 копеек за первые 14 км, то с 2019 года он потратит 36 рублей, но уже за 20 км. Каждый следующий будет стоить 2,6 рубля.  На полтора рубля, до 39, подорожает «Ласточка» за первые 20 км, каждый следующий – на 30 копеек.

 

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