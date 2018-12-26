Украинские власти разрешили снос памятника Суворову в Киеве

Экспертная комиссия министерства культуры Украины приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и со мною глубоко уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но принятие решения по памятнику местного значения – процесс, к которому причастно не только министерство. И кому-то, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие – спекуляции и искажения", – написал Нищук.

Ранее вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован.

"Памятник не будет сломан, а отправится на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея займет украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение", – сообщает издание "112.Украина".

Напомним, ещё в апреле 2015 года на Украине начался процесс так называемой декоммунизации – Верховная рада официально приравняла коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы друг к другу. Советская и нацистская символика одинаково запрещены на территории Украины, пропаганда обеих идеологий будет считаться уголовным преступлением и караться одинаково жёстко: до 10 лет колоний.

Но этого нынешним киевским властям оказалось мало – по словам президента страны Петра Порошенко – они теперь активно избавляются от имперского наследия России. Куда, видимо, угодил и один из 5 генералиссимусов в истории человечества – князь Италийский граф Суворов-Рымникский.