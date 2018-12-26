Китайская FAW привезет в Россию маленький кроссовер Besturn X40 с японским «автоматом»

Весной 2019 года на российском рынке появится новый кроссовер FAW Besturn X40. Автомобиль должен будет составить конкуренцию Changan CS35 и Chery Tiggo 3.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе марки 26 декабря, компактный городской кроссовер будет оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 108 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат» новинка получит японский.

Стандартная комплектация кроссовера будет включать в том числе боковые подушки безопасности, систему контроля давления в шинах, задние датчики парковки, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, крепление детского автокресла ISOFIX и развлекательно-информационную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

В Китае продажи Besturn X40 стартовали в 2017 году. В России они начнутся в апреле – мае 2019 года. Стоимость новинки станет известна ближе к старту продаж.

Сейчас марка FAW представлена в России среднеразмерным кроссовером Besturn Х80 в трех комплектациях. За 2018 год компания реализовала в РФ 1,4 тысячи машин, превысив прошлогодний результат более чем на 150%. В 2019 году FAW намерены нарастить российские продажи до 2,2 тысячи автомобилей.