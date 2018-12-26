Заявившая, что «государство не просило вас рожать», чиновница написала заявление

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал заявление об увольнении чиновницы, которая заявила молодежи, что «государство не просило вас рожать». Ранее директор департамента Ольга Глацких заверяла, что не оставит пост — совесть не позволяет.

Чиновница, а в недавнем прошлом олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, объяснила свое решение блогеру Сергею Колясникову, которому ранее давала интервью.

«Во всей этой истории я ставлю точку. Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска, и его подписали», – говорится в письме, опубликованном на странице блогера 26 декабря.

Как объясняет Глацких, она считает недопустимым «подставлять губернатора», «на которого идет сильнейшее давление» после неосторожного высказывания подчиненной.

«Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не "сдал" меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», – отмечает глава департамента.

Она покидает властные коридоры 9 февраля. Дальше планирует «приносить пользу нашей молодежи» – заниматься личными проектами.

«Уверена, что тот опыт, который я приобрела, помогая талантливым ребятам развивать их способности, будет востребован и при самостоятельном, уже без участия государства, осуществлении программ обучения и развития молодежи», – резюмирует Глацких.

Напомним, что еще в начале декабря она уверяла, что не покинет кресло — не бросит уральскую молодежь. Потом, правда, появилась новость о том, что ее ведомство сливают с другим.