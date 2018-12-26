Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию «Дом на Обручевых» в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод 24 декабря. Дому присвоен милицейский адрес: ул. Обручевых, дом 5, строение 1.

«Дом на Обручевых» – это 18-этажный жилой дом комфорт-класса на 765 квартир – от студий до трехкомнатных, со встроенным детским садом, способным принять 80 воспитанников. Дом построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Такие фасады придают зданиям эстетичный внешний вид и создают в квартирах комфортный микроклимат: зимой они эффективно удерживают тепло в помещениях, предохраняют от холода и сквозняков, а летом поддерживают оптимальную температуру, препятствуя проникновению жаркого воздуха.

В октябре 2017 года строительная площадка «Дома на Обручевых» была высоко оценена жюри конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2017» – эксперты присудили ей наибольшее количество баллов в рамках проверки работы бригад на строящихся объектах Санкт-Петербурга.

«Дом на Обручевых» стал продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом. В шаговой доступности от «Дома на Обручевых» расположены сразу две станции метро – «Академическая» и «Политехническая».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/