Украина запретила въезд в страну 1600 россиянам во время военного положения

За 30 дней военного положения больше полутора тысяч граждан России не смогли пересечь границу Украины. В то же самое время менее 400 украинцев не попали в Россию.

«В целом за время действия военного положения, если брать ещё то, что сейчас возможны ситуации, когда россияне пересекают границу, не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации», – рассказал 26 декабря в интервью УНН советник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, в то же самое время Россия отказала во въезде 351 украинцу. Слободян отметил, что не знает, изменится ли что-то в работе погранслужбы после завершения военного положения. Он призвал подождать.

Напомним, 26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем из-за инцидента в Керченском проливе. Среди россиян, которых не пустили на территорию республики, оказалась и журналист «Фонтанки.ру» Юлия Никитина.