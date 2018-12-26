Хаски оставили мелким хулиганом. В Краснодаре суд подтвердил законность его ареста

Краснодарский краевой суд не стал отменять решение предыдущей инстанции по делу Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски. Об этом сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян на своей странице в Facebook.

Судья Анатолий Кривцов на заседании 26 декабря согласился с коллегой из Первомайского районного суда, которая ранее сочла импровизированный концерт на капоте чужого автомобиля мелким хулиганством (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Машина после выступления осталась с разбитым лобовым стеклом и мятой крышей, а Хаски на 12 суток отправился в спецприёмник. Из-под административного ареста его выпустили досрочно, судья сослалась на «исключительные личные обстоятельства» в деле музыканта.

Судебному разбирательству не удалось сорвать гастрольный тур, но гонения продолжились. После пристального внимания правоохранительных органов некоторые концерты отменялись. В Петербурге выступлению Хаски предшествовал визит Роспотребнадзора, но нарушений не нашли.