А теперь коричневая. «Метрострой» срывает сроки на еще одной линии метрополитена

Строительство Красносельско-Калининской линии отстает от графика больше чем на год. «Метрострой» попросил дополнительные 2,5 млрд рублей аванса. Смольный отказал.

проект наземного вестибюля станции "Путиловская"/Ленметрогипротранс/Архив

Проторенной дорожкой сорванных сроков идет участок коричневой линии с двумя станциями метро: «Путиловская» и «Юго-Западная». Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры запросил у «Метростроя» план Б, ответом ему стала тишина. Среди причин задержки осведомленные называют переброску сил и средств на стратегически важные Фрунзенский радиус и станцию «Новокрестовская».

«Участок Красносельско-Калининской линии со станциями «Юго-Западная» и «Путиловская» с переходом на станцию «Кировский завод» и соединительной веткой до станции «Нарвская» сейчас находится в активной стадии строительства. Пройдены все шесть вертикальных стволов, ведется проходка околоствольных выработок и одного из перегонных тоннелей. Данная линия спроектирована как линия глубокого заложения: и станционные комплексы, и перегонные тоннели будут располагаться в толще кембрийских глин на отметке ниже 50 метров. Кроме того, здесь будет использован классический способ сооружения перегонных тоннелей между станциями в виде двух однопутных тоннелей диаметром 5,63 метра. Создание подземных объектов такого типа требует большого объема горных работ», – рассказали «Фонтанке» в ОАО «Метрострой».

Как отметили в компании, еще до старта работ возникли документальные сложности с передачей земельных участков под строительство, которые находятся в собственности города. Чиновники традиционно не спешили оформить бумаги, которые позволили бы «Метрострою» как можно быстрее выйти на площадку. Были трудности и с территориями, которые напрямую со строительством метро не связаны, как, например, передача в распоряжение «Метростроя» площадей дворца культуры имени Газа, который находится в районе маршрута будущей коричневой линии в районе станции «Путиловская». В ДК компания должна была укрепить несущие конструкции, на которые с появлением новой станции метро может увеличиться нагрузка. Как сильно бюрократические препоны задержали начало строительства нового участка метро, в компании не уточнили.

станция "Путиловская" Фото: "Ленметрогипротранс"/Архив

«Метрострой» пытался исправить ситуацию, обратившись в правительство с просьбой о выделении 2,65 млрд рублей дополнительного аванса для строительства участка от станции «Юго-Западная» (в контракте фигурирует под названием «Казаковская») до станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии. Внеочередной задаток помог бы компании увеличить количество рабочих и техники на объекте, а также быстрее закупить материалы. Раньше «Метрострой» справлялся или собственными деньгами, или кредитными средствами, но в последний год по обоим направлениям у компании есть трудности. Тогда же организация до конца 2019 года попросила перенести сроки погашения выданных 1,5 млрд рублей задатка, но Смольный навстречу метростроителям не пошел.

«Данные вопросы были рассмотрены на совместном совещании 20.11.2018. Было отмечено, что выдача нового аванса не представляется возможной в связи с тем, что подрядная организация не отработала ранее выданный аванс. Перенос погашения ранее выданного аванса невозможен, так как это было бы нарушением законодательства», – рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как дополнили в ведомстве, к 26 ноября 2018 года из своего аванса «Метрострой» выполнил и предъявил работ только на 0,565 млрд рублей, тогда как, по условиям соглашения, к этому сроку необходимо было освоить еще 0,964 млрд рублей. При этом всего из контракта стоимостью 37,7 млрд рублей пока освоено только 3,1 млрд рублей. Из-за нарушения графика КРТИ выставил компании финансовые претензии на общую сумму 3,42 млн рублей, каждая из которых была оплачена.

По госконтракту «Юго-Западная» и «Путиловская» должны принять первых пассажиров 30 июня 2022 года. Официально в Смольном о переносе сроков пока не говорят. Собеседник «Фонтанки» в городском правительстве заметил, что сейчас на объекте задействовано около 400 рабочих, в то время как по нормативу их должно быть не менее 650 человек.

станция "Юго-Западная" Фото: "Ленметрогипротранс"/Архив

В самом «Метрострое» сообщили, что компания разработала ряд технологических мер и совместно с КРТИ скорректировала производственную программу, что позволит реализовать строительство в контрактные сроки. Но сторонние наблюдатели уверены, что от срыва Смольному и «Метрострою» уже не спастись.

«Наверстать ничего нельзя. Есть цикл строительства, который равен условно 5 годам, и если год пропущен, то это означает, что он «плюсуется». Если сейчас есть годичное отставание, то пустят на год позже, чем это предусмотрено графиком строительства. В графике предусмотрены определенные временные запасы, но, насколько я знаю, контрактные сроки всегда меньше, чем заложены в проекте, поэтому теперь они [«Метрострой»] уже отстали безвозвратно. Если применить новые технологии на строительстве? Нет. Можно сэкономить месяц, можно два, но никак не год. Есть некие средние скорости, которые превысить нельзя. Теоретически можно говорить о китайском методе – это когда тоннель нарежут на 20 кусков и начнут все 20 одновременно строить, но с этим не справится ни система вентиляции, ни прочие системы», – рассказал «Фонтанке» замдиректора по проектированию метрополитенов института «Ленметрогипротранс» Владимир Марков.

Ранее сообщалось, что в результате бюджетных правок врио губернатора Александра Беглова в 2019 году участок «Юго-Западная» – «Путиловская» потерял почти половину финансирования, то есть 6,2 млрд рублей. Меньше денег будет выделено и на вторую очередь Красносельско-Калининской линии, которая предполагала строительство электродепо «Красносельская». Вместо 3 млрд рублей в следующем году Смольный выдаст только 247 млн рублей. Общая стоимость строительства составит порядка 11 млрд рублей, однако на данный момент еще даже проект не создан.

О срыве сроков по станциям «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» городские власти официально заявили за месяц до предполагаемой даты запуска. Позже стало известно о переносе на 1,5 года открытия участка оранжевой линии – от «Спасской» до «Горного института».

На ситуацию с «Метростроем» может существенно повлиять уход из городского правительства вице-губернатора Игоря Албина, который стабильно критиковал компанию. Албин обещал закончить монополию «Метростроя» на петербургском рынке строительства подземки.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»