В Кургане алкоголиков и наркоманов лечили насилием. Один реабилитант погиб

Подпольный центр по борьбе с зависимостями работал в Курганской области в течение двух лет. 30 пациентов учреждения испытали на себе методику из физических наказаний, выжить после которой смогли не все. Дело десятерых организаторов лечебницы передали в суд. Об этом 26 декабря сообщают региональные Следственный комитет и прокуратура.

Фото: СУ СКР по Курганской области

Как полагает следствие, обвиняемые в 2015 году создали центр по лечению от алкогольной и наркозависимости «Ирис» в Юргамышском районе. За два года в учреждение насильно госпитализировали 30 человек. Зависимые не получали медицинской и психологической помощи, избавить их от пороков пытались с помощью альтернативных методов — ограничением свободы, жёсткой дисциплиной и физическими наказаниями. Один из пациентов погиб.

Родственников о тонкостях процесса реабилитации не информировали, но «лечение» ежемесячно оплачивалось из семейных бюджетов суммами в размере от 5000 до 20000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям 126, 127, 139 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища). Десятерым фигурантам вменяют 39 эпизодов. Материалы производства переданы в суд.