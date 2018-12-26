Общественная палата просит Роскомнадзор вслед за BBC проверить все «СМИ-иноагенты в России»

Обращение в Роскомнадзор направил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Журналист и главный редактор «Международного агентства новостей» обеспокоен «ослаблением российских СМИ за рубежом».

«Буквально на днях стало известно, что в британский регулятор Ofcom на RT написаны за счет британских налогоплательщиков восемь жалоб. В отношении ряда российских СМИ США ввели санкции. Times по примеру украинского сайта «Миротворец» опубликовала фотографии и личные данные восьми сотрудников британского бюро Sputnik. И это еще не весь перечень нападок на наших коллег. Понятно одно: все эти действия направлены на то, чтобы ослабить российские СМИ за рубежом, уничтожить возможность доносить до западной аудитории нашу точку зрения на события в мире, дискредитировать образ России», – цитирует Александра Малькевича 26 декабря сайт Общественной палаты.

Омич Малькевич считает своевременными и правильными действия Роскомнадзора по проведению проверки в отношении канала BBC WorldNews на предмет соответствия выпускаемых материалов законодательству РФ.

Вместе с тем Малькевич призывает не останавливаться. Глава комиссии ОП по СМИ считает необходимым проведение аналогичных проверок всех СМИ, входящих в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в России, с оглашением результатов.

«Общество должно знать, какие нарушения они допускают и какое наказание понесли или понесут в самое ближайшее время, – не сомневается в наличии «состава преступления» Малькевич. – Содержание и манера подачи информационных материалов, выпускаемых СМИ-иноагентами в России, вызывают ряд вопросов. Зачастую они носят пропагандистский характер, направлены на подрыв авторитета органов государственной власти, разжигание социальных конфликтов».

В настоящий момент в список СМИ-иноагентов Минюста входит 9 изданий, в том числе «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила британский регулятор СМИ в пропаганде после появления информации о возможном отзыве лицензии у телеканала RT. «Россия обязана принять зеркальные меры», – заявила бывший губернатор Петербурга в минувший понедельник.

До заявления Матвиенко о необходимости «зеркальных мер» заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британская телерадиокомпания в ответ на инициированную российским надзорным органом проверку заверила, что работает с соблюдением законодательства РФ.