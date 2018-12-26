«Курс в ЕС и членство в НАТО». Порошенко рассказал о будущем Украины

Украинский президент прокомментировал поправки в конституцию постсоветской республики, которые должны определить будущий путь страны.

«Принятые несколько недель назад поправки в конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский Союз и членство в НАТО, являются частью стратегии по деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России», – написал 26 декабря Петр Порошенко в своем «Фейсбуке».

Украинский президент отметил, что будет настаивать на одобрении Верховной радой поправок в основной закон, которые будут обсуждаться в феврале.

Ранее Порошенко заявил о том, что создание отдельной украинской церкви также было шагом к «окончательной деколонизации». Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что Европа без Украины якобы будет неполноценной.