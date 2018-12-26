После статьи «Фонтанки» судьба платного проезда в Кудрово может измениться

За выезд с территории компании «Автополе» на примыкание к кольцевой автодороге не нужно будет платить. Ограничивающий движение шлагбаум появился только для пропуска строительной техники, которая сейчас на месте старого проезда создает новый. Об этом «Фонтанке» 26 декабря заявил владелец компании Сергей Моренков.

Так депутат областного муниципального образования «Заневское городское поселение» от «Единой России» Сергей Моренков прокомментировал статью «Фонтанки». В материале шла речь о том, что компания «Автополе» в сентябре ограничила шлагбаумом въезд на свою территорию со стороны Кудрово. Чтобы проехать по ней, необходимо обладать клубной картой компании, которую можно бесплатно получить в её офисе, и располагать установленным мобильным приложением. При проезде на карте блокируется 100 баллов, которые можно купить за 100 рублей. Если автовладелец приобретёт товар или услугу компании, то баллы разблокируются, а если нет, то списываются. Моренков категорически отказался называть эту схему «платным проездом» и предпочитает формулировку «въезд для клиентов с клубной картой».

В конце декабря на выезде с территории «Автополя» в сторону КАД появился второй шлагбаум, а в мобильном приложении стали доступны маршруты «Автополе — КАД», «КАД — Автополе». В них в разделе «Условия проезда» сообщалось: «При сквозном проезде с КАД в сторону Кудрово бонусы блокируются один раз». Как рассказал Моренков, это совсем не означало то, что проезд через второй шлагбаум стал бы платным. Он заверил, что кнопки поднятия шлагбаумов, якобы платные, появились лишь в приложении для сотрудников, один из которых мог разместить в Сети соответствующие скриншоты. В то же время Моренков не стал исключать возможность технического сбоя, в результате которого опции могли стать доступными рядовым пользователям приложения.

Муниципальный депутат добавил, что после статьи «Фонтанки» в компании раздумывают над тем, чтобы отменить возможность пополнения карт и начислять бонусы только клиентам компании. Сейчас она попросту вынуждена как-то ограничивать проезд и регулировать трафик. Поскольку получила технические условия от «Росавтодора», согласно которым интенсивность движения по её территории не должна превышать 1 тысячу автомобилей в сутки.

По словам Моренкова, и местные жители, и местная администрация заинтересованы в том, чтобы проезд по территории «Автополя» был бесплатным, поэтому компания проведет переговоры с «Росавтодором». Он также допустил, что транзитный проезд будет ограничен каким-то другим способом. Но каким именно — пока не знает.