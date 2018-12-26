В МВД подтвердили отставку начальника центра «Э». Ранее у Тимура Валиулина нашли недвижимость в Болгарии
Начальник Центра по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Колокольцев 26 декабря.
«Да. Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — цитирует Колокольцева «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».
Ранее журналисты выяснили, что Тимур Валиулин являлся собственником двух квартир на курорте в Болгарии. Незадекларированная собственность могла стать причиной сложения полномочий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Справка:
Тимур Валиулин занимал свою должность с 2012 года. До этого он руководил управлением по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы, а также Центром по противодействию экстремизму столичной полиции. Начинал карьеру в московском ОБХСС, затем трудился в Управлении по экономическим преступлениям ГУВД Москвы. Валиулин запомнился тем, что в октябре 2017 года на заседании Совета по правам человека при президенте РФ предложил ввести ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста.
Центр «Э» МВД при Валиулине отметился резким ростом уголовных дел за репосты, они возбуждались на основании составленных подчиненными генерала актов мониторинга соцсетей. Борцы с экстремизмом также предлагали наказывать учителей за участие школьников в протестных акциях. Центр «Э» активно участвует в гонениях на музыкантов — полицейских в СМИ называют ответственными за отмену концертов Хаски, Элджея, IC3PEAK и других исполнителей.