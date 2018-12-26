В МВД подтвердили отставку начальника центра «Э». Ранее у Тимура Валиулина нашли недвижимость в Болгарии

Начальник Центра по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Колокольцев 26 декабря.

«Да. Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — цитирует Колокольцева «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее журналисты выяснили, что Тимур Валиулин являлся собственником двух квартир на курорте в Болгарии. Незадекларированная собственность могла стать причиной сложения полномочий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.