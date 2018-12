Банк «Санкт-Петербург» лауреат конкурса Global Banking and Finance Review Awards

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» третий раз подряд стал лауреатом международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.

Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2018. Кроме того, в этом году Банк "Санкт-Петербург" победил в номинации Best Bank for Escrow Accounts Russia – лучший банк для счетов эскроу.

Дмитрий Алексеев, директор Дирекции кредитно-депозитного бизнеса Банка «Санкт-Петербург»: «Одним из приоритетов банка является постоянный поиск возможностей для совершенствования действующих и разработки новых финансовых продуктов и услуг. Получить признание международных экспертов нам удалось благодаря эффективной и профессиональной работе ипотечной команды».

Global Banking & Finance Review Awards - ежегодный финансовый конкурс. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»