Петербургский суд не опроверг расследование США о причастности главбуха «Федерального агентства новостей» к «фабрике троллей»

В Петербурге суд отказал главбуху «Федерального агентства новостей» Елене Хусяйновой в рассмотрении иска к минюсту США. Уверенность заокеанских силовиков в ее причастности к финансовым операциям «фабрики троллей» не оспорена. За пятью миллионами Хусяйнова послана в Америку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 декабря, Сестрорецкий суд вынес определение об отказе в принятии иска главбуха, которая оценила моральные страдания от пытливости ФБР в 5 млн рублей.

«По существу, истец оспаривала предъявленное ей властями США обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния. Защита против обвинения осуществляется в соответствии с законодательством государства, являющегося инициатором предъявленного обвинения», – объяснили логику решения в объединенной пресс-службе.

Дело Хусяйновой вел спецагент ФБР Дэвид Холт. 19 октября 2018 года на сайте минюста США опубликовано составленное им обвинение петербурженки в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, в нарушение раздела 371 статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, с целью устроить раскол и разделение в политической системе США. Хусяйнова считается американскими властями главным бухгалтером «Проекта Лахта» – так они называют «фабрику троллей». В обвинении есть упоминание документов, из которых следует, что Хусяйнова планировала бюджет «троллей» и предоставляла его группе компаний «Конкорд», бенефициаром которой является ресторатор Евгений Пригожин.

Сестрорецкий суд решил, что Хусяйновой следует оспаривать обвинение не в России, а в США.