Беглова попросили изъять особняк Черкасского, чтобы бездействие владельца не уничтожило памятник
Депутаты Заксобрания Петербурга попросили врио губернатора Александра Беглова поручить профильному комитету правительства инициировать изъятие особняка Черкасского у собственника, который так и не принял мер для сохранения памятника. Это следует из текста обращения парламентариев.
С конца октября «Особняк Черкасского» на Университетской набережной горел дважды. Последний пожар произошел два дня назад. По информации авторов обращения (текст есть в распоряжении редакции), депутатов Оксаны Дмитриевой, Максима Резника и Сергея Трохманенко, здание под ночлежку приспособили бездомные.
Парламентарии подчеркивают, что хозяин дома никаких подвижек для сохранения объекта культурного наследия не предпринимает.
Ранее у собственника, совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона, были большие планы на особняк — приспособить его под элитный жилой дом на три квартиры. Берсон в 2016 году заказал проект реставрации студии Рафаэля Даянова.
С тех пор, по крайней мере внешне, изменений к лучшему особняк не претерпел. В случае если владелец не предпринимает действий по сохранению объекта культурного наследия, профильный орган – комитет по госконтролю, использованию и охране памятников – может обратиться в суд с иском об изъятии ОКН у хозяина.
Справка:
Особняк построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский – сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.