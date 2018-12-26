Беглова попросили изъять особняк Черкасского, чтобы бездействие владельца не уничтожило памятник

Депутаты Заксобрания Петербурга попросили врио губернатора Александра Беглова поручить профильному комитету правительства инициировать изъятие особняка Черкасского у собственника, который так и не принял мер для сохранения памятника. Это следует из текста обращения парламентариев.

С конца октября «Особняк Черкасского» на Университетской набережной горел дважды. Последний пожар произошел два дня назад. По информации авторов обращения (текст есть в распоряжении редакции), депутатов Оксаны Дмитриевой, Максима Резника и Сергея Трохманенко, здание под ночлежку приспособили бездомные.

Парламентарии подчеркивают, что хозяин дома никаких подвижек для сохранения объекта культурного наследия не предпринимает.

Ранее у собственника, совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона, были большие планы на особняк — приспособить его под элитный жилой дом на три квартиры. Берсон в 2016 году заказал проект реставрации студии Рафаэля Даянова.

С тех пор, по крайней мере внешне, изменений к лучшему особняк не претерпел. В случае если владелец не предпринимает действий по сохранению объекта культурного наследия, профильный орган – комитет по госконтролю, использованию и охране памятников – может обратиться в суд с иском об изъятии ОКН у хозяина.