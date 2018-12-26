Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 6 ЦДС «Приневский»

Группа компаний «ЦДС»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 6, входящего в состав жилого комплекса ЦДС «Приневский».

Дом общей площадью 68 615 кв. м рассчитан на 1210 квартир. В нем представлены студии, одно- и двухкомнатные варианты площадью от 21 до 55 кв. м. Квартиры передадут покупателям с полной отделкой «под ключ».

Для удобства автомобилистов к дому пристроен многоярусный паркинг на 286 машиномест. Также в здании предусмотрены встроенные коммерческие помещения общей площадью 1874 кв. м.

Дому присвоен почтовый адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, Русановская улица, дом 16, корпус 3, строение 1.

ЦДС «Приневский» - проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/