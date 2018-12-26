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Общество
26.12.2018 13:25
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«Қазақ тілі білгірі». В Казахстане предложили штрафовать детей за разговоры на русском языке

Аким (глава. – Прим. ред.) Щербактинского района Павлодарской области Казахстана решил штрафами стимулировать юных земляков говорить на государственном языке. Начать предлагается с детского лагеря на вверенной ему территории.

«Все учащиеся, которые планируют приезжать туда [детский лагерь] отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться», – цитирует 26 декабря Азилхана Абеуова портал NUR.KZ.

Абеуов, который совсем недавно сел в кресло акима, рассказал, что на такие радикальные меры его подтолкнула статья президента республики Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи», в которой говорится о важности изучения государственного языка.

Размер штрафов чиновник не пояснил, однако отметил, что тех детей, кто будет лучше других изъясняться на казахском, ждут специальные значки «Қазақ тілі білгірі» ("эксперт по казахскому языку").

Напомним, что статья 7 конституции Казахстана закрепляет за казахским статут государственного языка. Однако, согласно данным переписи населения, им владеют около 74% жителей республики. Русский же понимают почти 94% казахстанцев, а более 84% умеют на нем писать и читать. Такая диспропорция приводит иногда к конфликтам. Так, например, в октябре в казахском сегменте интернета обсуждали видеоролик, на котором врач отказалась обслуживать ребенка из-за незнания родителями госязыка. Власть республики неоднократно подчеркивала важность казахского языка для постсоветской республики. Несколько лет назад в стране задумались о переходе на латиницу, что тогда расценили как попытку выйти из под влияния Москвы. Назарбаев отметил, что у республики другие причины для такого шага. Новый алфавит утвердили в феврале 2018 года. В марте Нурсултан Назарбаев призвал к «повышению статуса казахского языка» и обязал чиновников говорить на нем.

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