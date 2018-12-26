Песков прокомментировал увольнение Албина. Путин ни при чем, это все Смольный

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал увольнение вице-губернатора Игоря Албина из Смольного. Его высказывание приводит 26 декабря радиостанция «Говорит Москва».

Песков подчеркнул, что уход Албина никак не связан с вопросом активистки Аллы Андреевой на пресс-конференции Владимира Путина.

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», – подчеркнул он.

Напомним, в прошлом дольщица ГК «Город» Алла Андреева, представившись журналисткой рязанского издания, пожаловалась президенту на проблемы с жилым строительством в Петербурге, упомянув при этом Албина. Позже Песков заявил, что некоторые обратившиеся за ответом к президенту говорили неправду, а журналистами их считать нельзя – они использовали пресс-конференцию как возможность задать вопрос для личных жалоб.

26 декабря врио губернатора Александр Беглов подписал заявление об отставке Игоря Албина и Михаила Мокрецова, вице-губернаторов, отвечающих за имущественный, строительный и финансовый блоки.