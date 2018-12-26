Каждый третий россиянин регулярно совершает покупки через соцсети. За год потрачено почти 600 млрд рублей

39 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет делают покупки через социальные онлайн-каналы – соцсети, мессенджеры и сайты объявлений. 21 млн человек покупали что-либо в соцсетях, почти 12 млн – на сайтах объявлений, примерно 5 млн – в мессенджерах. Об этом сообщают аналитики "Яндекс.Кассы" и Data Insight.

Среди пользователей социальных сетей почти треть (31%) делали там покупки хотя бы раз за последние 12 месяцев. Среди пользователей мессенджеров каждый десятый оплачивал там свои заказы. В среднем на одного покупателя в социальных онлайн-каналах приходится 3 заказа в месяц. Каждый двадцать пятый покупатель ежемесячно совершает больше 20 покупок.

Лидером по количеству покупателей остаётся "ВКонтакте" (44% от всех российских пользователей, которые платят за товары и услуги в социальных каналах). На втором месте – Avito (28%), на третьем – "Юла" (16%).

Чаще всего в соцсетях покупают одежду и обувь (15,7% покупок). На втором месте продукты питания – 10,1%. На третьем – электроника и бытовая техника, 8,2%.

При этом соцсети как магазины демонстрируют гендерный паритет. 49% всех покупателей на таких площадках – мужчины, 51% – женщины.

Всего за год через социальные каналы россияне потратили на товары и услуги 591 млрд рублей. 40% заказов пользователи оплатили онлайн. За 33% покупок в социальных каналах люди заплатили с банковских карт, 11% – из электронных кошельков, 8% – по реквизитам с банковских счетов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост покупок в соцканалах, т.к. 25% пользователей, которые раньше ничего не заказывали через такие площадки, планируют попробовать это в будущем.