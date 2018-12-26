Вместо одной машины арестовали две: попытка помешать сыграла против должников

Неизвестные на иномарках попытались помешать петербургским приставам забрать автомобиль должника, но в результате подставились сами. Владелица одной из машин тоже оказалась с долгами, и эта эскапада привела ее авто прямо в руки приставов.

Как сообщает 26 декабря пресс-служба УФССП Петербурга, ООО «Евромет» должно было выплатить в пользу другой организации в лице конкурсного управляющего более 2,5 миллиона рублей. Судебный пристав Выборгского отдела ведомства наложил запрет регистрационных действий на принадлежащий фирме BMW X6, а гендиректора компании предупредили об уголовной ответственности за злостное уклонение от выплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).

Несмотря на принятые меры, долг так и остался непогашенным, так что имущество компании объявили в исполнительный розыск. Тогда выяснилось, что за время судебных разбирательств в фирме намеренно сменили гендиректора, а «БМВ», вероятно, управляет как раз бывший руководитель. В итоге машину нашли в подземном паркинге жилого дома.

Когда приставы приехали арестовать иномарку, они неожиданно столкнулись с препятствием. Неизвестные люди заблокировали подъезд эвакуатора к BMW при помощи автомобилей Land Rover и Toyota Corolla. Представители исполнительной власти тут же установили, что одна из машин принадлежит жене бывшего гендиректора компании-должника, и более того, в отношении женщины тоже возбуждены исполнительные производства, только в другом районе.

На место быстро вызвали приставов соответствующего районного отдела, чтобы составить акт описи и ареста на автомобиль петербурженки, и обе иномарки были конфискованы. Теперь, если супруги вовремя не выплатят свои долги, машины передадут на реализацию в счет погашения задолженностей.