Петербургские туристы застряли в Пулково. Рейс во Вьетнам вылетит на 8 часов позже

Путешествие во вьетнамский Нячанг для пассажиров авиакомпании Azur Air началось с затяжного ожидания в аэропорту Петербурга. Сидеть на чемоданах отпускников вынудила проверка самолёта.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса ZF 7843, их самолёт должен был вылететь в Нячанг 26 декабря в 13:15. Заблаговременно прибывших на регистрацию в Пулково поставили в известность, что отправление отложено. Табло показало восьмичасовую отсрочку: вылет отодвинули на девять часов вечера. «Причин не объяснили, ждём», – жалуются туристы.

В Azur Air изменения в расписании объяснили технической неисправностью. По словам представителя перевозчика, сейчас «Боинг» проверяют, при необходимости его заменят другим бортом.

«Рейс будет отправлен в девять вечера, до этого времени пассажирам предоставят гостиницу», – заверили в авиакомпании.