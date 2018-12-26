Школьный автобус попал в ДТП на Кубани. Пострадали дети, но не школьники

Школьники опоздали на уроки. Серьёзное ДТП случилось утром 26 декабря в Краснодарском крае.

Как сообщает местное ГУ МВД, около 7:30 на 3-м километре автодороги Апшеронск – Нефтегорск столкнулись легковой «Ниссан» и школьный автобус. По предварительной версии, в условиях снегопада занесло «Ниссан», за рулём которого находилась 27-летняя женщина. Она выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус, вытолкнув его в кювет.

Госпитализированы водитель «Ниссана» и двое её пассажиров – дети 3 и 4 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.