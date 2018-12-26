Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин: Заявление об уходе я написал еще в октябре

Экс-вице-губернатор Игорь Албин прокомментировал свой уход из Смольного. По словам бывшего чиновника, покинуть правительство он собирался еще в начале октября, после ухода губернатора Георгия Полтавченко.

«Спасибо всем, кто мне доверял и помогал эти четыре года. Спасибо петербуржцам – ленинградцам за наш любимый город. Простите, если кому-то не смог, не успел помочь или обидел! Спасибо тебе, любимый Санкт-Петербург!» – сообщил Албин на просьбу «Фонтанки» прокомментировать свой уход.

Также бывший чиновник заметил, что написал заявление об отставке в начале октября, после того, как стало известно о смене градоначальника, уходе Георгия Полтавченко в этого поста.

Напомним, что 26 декабря врио губернатора Александр Беглов подписал заявление об отставке Игоря Албина и Михаила Мокрецова, вице-губернаторов, отвечающих за имущественный, строительный и финансовый блоки.