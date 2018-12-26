ВЦИОМ: Россияне верят в армию. Ее одобряет 87% населения

За последние несколько лет заметно вырос уровень доверия россиян к армии. Население считает ее хорошо подготовленной и способной защитить страну от внешних угроз. Однако годом раньше цифры были более впечатляющими.

Результаты свежего опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения публикует 26 декабря. 87% граждан одобряют деятельность российской армии, шесть лет назад положительную оценку давали только 52% опрошенных. Однако по сравнению с прошлым годом цифры немного просели, армия потеряла один процент одобряющих.

61% называет состояние российской армии хорошим или очень хорошим, среднюю оценку дают 27%. В 2011 году положительно о вооруженных силах высказывались лишь 13%, лидировала позиция о среднем уровне подготовки солдат и вооружения.

В защиту населения российской армией в случае военной угрозы извне верят 92% респондентов (66% в 2013 году).

Хотели бы видеть своих близких родственников в военной форме 65% опрошенных. Подавляющее большинство придерживалось подобной оценки и в 2012 году, так думали 52%. Годом раньше количество желающих записать мужей и братьев в солдаты был выше – 68%.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности уникальным, современным вооружением. Более 60% техники, уверяет министр, – образцы нового поколения, таких показателей нет ни у одной армии в мире.