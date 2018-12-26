ЕСПЧ рассмотрит 50 жалоб связанных с мессенджером Telegram

Группа дел в Европейском суде по правам человека, связанных с мессенджером Telegram, в начале 2019 года увеличится до 50, сообщает международная правозащитная организация "Агора".

"Две жалобы от самой компании – на штраф и на блокировку, жалобы от журналистов Александра Плющева и Олега Кашина, от Марии Алехиной из Pussy Riot и еще 8 участников пикета в защиту Telegram у ФСБ, от TgVPN, «Живой фотографии» и 35 пользователей", – уточняется на сайте организации 26 декабря.

Ранее Верховный суд России по жалобе адвоката Рамиля Ахметгалиева истребовал дело о блокировке мессенджера. 17 декабря в Комитет министров Совета Европы был направлен меморандум Telegram о неисполнении решения ЕСПЧ, касающегося доступа к переписке и переговорам россиян.

В середине декабря стало известно, что, несмотря на блокировки, Telegram вернул аудиторию и количество пользователей мессенджера близится к рекорду.

В понедельник, 24 декабря, глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг намерения ведомства потратить 20 миллиардов рублей на внедрение новой технологии блокировки мессенджера Telegram. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к информации, публикуемой в Telegram-каналах.