Суд до конца марта продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян

Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий для Ангелины и Крестины Хачатурян.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить продлить обвиняемым меру пресечения … на три месяца, до 28 марта 2019 года», – цитирует https://ria.ru/20181226/1548723170.html 26 декабря судью Евгению Николаеву РИА Новости.

Ранее столичный суд отдельно рассмотрел ходатайство в отношении младшей из сестер Хачатурян, так как она не достигла совершеннолетнего возраста.

Заседания проходили в закрытом режиме.

Напомним, резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. По версии следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие били отца по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.