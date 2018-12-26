Патриарх Кирилл назвал объединительный собор в Киеве «полным провалом»

«Полным провалом» назвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл «объединительный собор» в Киеве. По оценке главы Русской православной церкви, вместо объединения на Украине легализована антиканоническая организация раскольников, одобренная патриархом, который не имел на то права.

«Полный провал "объединительного собора" – никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха [Варфоломея], юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», – заявил 26 декабря предстоятель на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви. Его слова приводит РИА Новости.

«Силы зла не сумеют разрушить благодатное тело Церкви на Украине», – добавил патриарх Кирилл и призвал священников к усиленной молитве за каноническую церковь Украины.

Напомним, накануне стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата намерена обратиться в Конституционный суд в связи с законом, обязывающим ее изменить название. В УПЦ заявили, что цель дискриминационного документа — устранить главного конкурента новой раскольнической «независимой церкви», созданной в стране.