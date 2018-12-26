Разучились работать. Председатель Мосгорсуда раскритиковала прокуратуру и следствие

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подвергла критике работу сотрудников прокуратуры и следствия по уголовным делам. Разучившись собирать доказательства и представлять их в суде, ведомства Юрия Чайки и Александра Бастрыкина увеличили количество оправдательных приговоров.

О работе следствия и обвинения Егорова вынужденно высказалась в интервью «Интерфаксу» 26 декабря, комментируя рассмотрение дел районными судами с участием присяжных.

По словам Егоровой, за первые шесть месяцев в райсуды Москвы поступили 20 дел, вердикты состоялись по одиннадцати. Каждый второй – оправдательный, причем в большинстве шестерка присяжных была единодушна.

«О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства», – сказала Егорова.

Присяжные рассматривают дела по особо тяжким преступлениям, большинство из которых относится к подследственности Следственного комитета и ФСБ. Обвинительное заключение утверждает и доказательства в суде представляет прокуратура. В Петербурге суды присяжных тоже являются характерным маркером качества следственной и прокурорской работы. С октября 2018 года в Санкт-Петербургском горсуде фактически развалились три резонансных уголовных дела, присяжные признавали фигурантов невиновными по самым тяжким статьям или вовсе оправдывали.