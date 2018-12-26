После извержения вулкана на Сицилию пришло землетрясение

Землетрясение силой 4,8 балла зафиксировали в районе сицилийского города Катания в ночь на 26 декабря. Сейсмическая активность связана с проснувшимся в Рождество вулканом Этна.

Об этом сообщает издание Teleclubitalia.

Во время землетрясения в Катании несколько человек получили ранения, но ни одного погибшего нет. Части зданий в городе потребуется ремонт из-за разрушений, вызванных подземными толчками. Также сейсмическая активность стала причиной повреждения дорожного покрытия.

Ранее на юго-восточном склоне вулкана Этна обнаружили новую трещину, из которой вышло огромное облако дыма.

Активность Этны привела к закрытию аэропорта Фонтанаросса и отмене поездов на острове.





