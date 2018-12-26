ЕСПЧ ускоренно изучает жалобы россиян, задержанных на сентябрьских митингах против пенсионной реформы

Страсбург в рекордные сроки коммуницировал первое дело об акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Суд задал властям России вопросы по жалобе координатора штаба Навального в Красноярске Марии Маковозовой, сообщил глава юридической службы объединения юристов «Апология протеста» Алексей Глухов.

Вопросы к властям РФ касаются обоснованности превентивного задержания активистки, доставления и удержания в полиции до суда, обоснованности лишения права участвовать в протестной акции, отсутствия обвинителя в судебном процессе, которого фактически заменял сам судья. Также судьи ЕСПЧ спрашивают об оправданности немедленного отбывания назначенного наказания до апелляционного рассмотрения дела.

Маковозова была превентивно задержана полицией днем 6 сентября за нарушения при организации митинга.

"В реальности организатором акции был другой человек, которому мэрия отказала в ее согласовании. Марию удерживали до полуночи, когда суд арестовал ее на 10 суток. Акция прошла без ее участия. 12 сентября, спустя 6 суток после задержания, апелляция оставила решение об аресте в силе", – напомнил юрист на своей странице в facebook.

Жалоба в ЕСПЧ была подана в рекордные сроки – через 5 дней после апелляции – 17 сентября. В рекордные сроки, всего через месяц, ЕСПЧ ее зарегистрировал. Всего через полтора месяца жалоба была рассмотрена в общем, а не упрощенном порядке.

"Страсбург под конец года показывает феноменальные скорости рассмотрения жалоб участников публичных акций, недвусмысленно намекая властям России, что с тотальным запретом права на протест нужно что-то делать", – отмечает Алексей Глухов.

Ранее юрист рассказал "Фонтанке", что по сложившейся практике сумма компенсаций, присуждаемых ЕСПЧ за подобные нарушения прав, – 5 – 10 тысяч евро.