Любители кроссоверов пойманы в Петербурге. В гараже у них нашли машины и оборудование для угонов

Разыскивая похищенные в Шушарах автомобили KIA Sorento, петербургские полицейские задержали двоих мужчин. Их подозревают в целой серии угонов: в гараже, где попался один, нашли несколько машин с перебитыми номерами и различное оборудование для их хищения.

Как сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 18 декабря в Шушарах угнали KIA Sorento стоимостью 2,2 миллиона рублей, а следующей ночью там же похитили «Соренто» за 2,5 миллиона рублей. Были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), а полицейские приступили к розыску.

24 декабря в одном из гаражей Красносельского района Петербурга задержали 50-летнего подозреваемого, а на Московском шоссе попался его 30-летний соучастник. Осматривая гараж, сотрудники полиции обнаружили Audi Allroad и два KIA Rio, у которых были изменены VIN-номера, пакет с заготовками электронных ключей от автомобилей различных марок, подавители GSM-сигнала, а также семь комплектов госномеров и разнообразные инструменты, включая 38 электронных чипов.

Правоохранители полагают, что задержанные могут быть причастны к целой серии подобных угонов. Сейчас устанавливают дополнительные факты их преступной деятельности, а также ищут другие автомобили и оставшихся участников организованной группы. С одного из злоумышленников взята подписка о невыезде, второй задержан на основании статьи 91 УПК РФ.