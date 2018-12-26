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Туризм
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26.12.2018 11:57
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«Россия» бесплатно перевозит снаряжение для серфинга и дайвинга

«Россия» бесплатно перевозит снаряжение для серфинга и дайвинга

pixabay.com

«Россия» на рейсах, выполняемых на популярные морские курорты, бесплатно перевозит спортивное снаряжение.

Авиакомпания «Россия» до 30 марта 2019 г. с датой обратного рейса не позднее 30 апреля 2019 г. включительно на рейсах, выполняемых совместно с ПАО «Аэрофлот» из Шереметьево (рейсы SU6001-6999) в Бангкок, Денпасар и Коломбо, из Ростова-на-Дону в Тель-Авив, а также на регулярных рейсах, выполняемых совместно с туроператором «Библио-Глобус» (рейсы FV5501-5949) в Бангкок, Пхукет, Гоа и чартерном рейсе Пунта-Кану, к нормам бесплатного провоза багажа предоставляется дополнительное место, в которое входит один комплект снаряжения для серфинга (кайтсерфинга/вейкбординга/виндсерфинга) или дайвинга общим весом до 23 кг. 

Один комплект снаряжения для серфинга (или для кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга) может включать в себя: доски (не более 2 шт.), комплекты плавников для доски (не более 3 шт.), крепление (1 пара), гидрокостюм (1 шт.), гидротапки или гидросапоги (всего не более 2 пар) и прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дополнительно в комплект снаряжения для виндсерфинга входит парус с мачтой в чехле (вес чехла входит в общий вес комплекта). 

Один комплект снаряжения для дайвинга может включать в себя: компенсатор плавучести (1 шт.), гидрокостюм (1 шт.), шлем (1 шт.), перчатки (1 пара), боты или ласты (1 пара), а также манометр, регулятор (октопус), маска с трубкой и другие аксессуары общим весом не более 5 кг.
Дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для перевозки одного комплекта снаряжения для серфинга или дайвинга не учитывается при определении тарифов оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при регистрации на рейс.

Услуга предоставляется на рейсах АО «Авиакомпания «Россия» при предварительном согласовании через контактный центр или офисы продаж ПАО «Аэрофлот» и на сайте туроператора «Библио-Глобус».

 

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