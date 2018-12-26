«Политика 80-х не отвечает на вызовы сегодняшнего дня». Германия резко против размещения ракет США в Европе

Глава министерства иностранных дел ФРГ призвал отказаться от превращения Европы в площадку для наращивания вооружений.

«Размещение новых [американских] ракет средней дальности в Германии натолкнулось бы на большое недовольство», – цитирует 26 декабря Хайко Мааса газета Tiroler Tageszeitung.

По его словам, наращивание ядерных вооружений стало бы «ошибочным ответом» на действия России. При этом глава МИД Германии считает, что не стоит превращать Европу в площадку для «споров о наращивании вооружений».

«Политика 80-х не отвечает на вызовы сегодняшнего дня», – резюмировал Маас.

Напомним, что в октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по странам Европы. 17 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что российское военное ведомство рассматривает возможность размещения США ракет средней дальности в Европе. В этой связи Минобороны рассчитывает до конца 2018 года получить до 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования «Ярс». Владимир Путин назвал выход США из ДРМСД новой попыткой начать гонку вооружения. При этом президент подчеркнул, что Россия не добивается каких-то преимуществ для себя. «Мы баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».