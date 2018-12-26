Происшествия
СНБО Украины решит, продлевать ли военное положение в стране
В среду, 26 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в администрации президента страны.
"Сегодня в 14:00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", – говорится в сообщении.
Как известно, 26 декабря заканчивается срок правового режима военного положения, который был введен в 10 областях Украины, граничащих с РФ и Приднестровской Молдавской республикой.
В связи с событиями 25 ноября у Керченского пролива президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым оно вводится на 30 суток – до 26 декабря текущего года. В этот же день Верховная рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.
Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Позже Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины.
Справка:
три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО. По словам Владимира Путина, конфликт в Керченском проливе вызван желанием устроить провокацию со стороны украинской власти.