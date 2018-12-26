СНБО Украины решит, продлевать ли военное положение в стране

В среду, 26 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в администрации президента страны.

"Сегодня в 14:00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция", – говорится в сообщении.

Как известно, 26 декабря заканчивается срок правового режима военного положения, который был введен в 10 областях Украины, граничащих с РФ и Приднестровской Молдавской республикой.

В связи с событиями 25 ноября у Керченского пролива президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым оно вводится на 30 суток – до 26 декабря текущего года. В этот же день Верховная рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Позже Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины.