Вместе против стихии: энергетики МРСК объединились на масштабных учениях

Помимо обязательной подготовки к зимнему максимуму нагрузок энергетики группы компаний «Россети» провели дополнительные учения и тренировки в регионах с повышенными рисками аномальных погодных явлений. Масштабные учения прошли в 30 субъектах. После анализа прошлого осенне-зимнего периода и с учетом состояния электросетей в разных регионах, энергетики Северо-Запада объединились в Республике Карелия.

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Об учениях «Карелия-2018» рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ГК «Россети») Денис Ягодка.

- Какие задачи стояли на учениях «Карелия-2018»?

– Учения на объектах электросетевого комплекса филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» проходили с 22 сентября по 21 декабря. На территории всех муниципальных районов республики и Петрозаводского городского округа велись работы по расчистке и расширению просек воздушных линий электропередачи, замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Для Карелии план работ был беспрецедентный: по расчистке просек ВЛ – свыше трех тысяч га, расширение – 1212 га, замена провода на СИП – 64 км.

Результатами работ станет снижение аварийности в электрических сетях в 2 раза и сокращение на 30 процентов времени ликвидации массовых отключений из-за стихийных явлений. Для региона, подверженного погодным аномалиям в осенне-зимний период, проведенная работа поможет повысить надежность электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада/ главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ГК «Россети») Денис Ягодка

- Удалось ли выполнить этот план?

– Работа по расчистке просек была запланирована в объеме 3 009 га. При обследовании линий было решено увеличить объем работ. Таким образом, сводная группировка сил МРСК Северо-Запада перевыполнила план по расчистке более, чем на десять процентов, и завершила работу раньше срока. В полном объеме выполнен план по расширению просек, замене опор и монтажу СИП. Выполнена и другая важная задача учений – укрепление взаимодействия с правительством Республики Карелия, подразделениями МЧС России, органами местного самоуправления, подрядными организациями, лесозаготовителями и арендаторами леса, дорожными службами.

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

- Какие уроки преподнесли учения, на что следует обратить особое внимание на учениях-2019?

– Учения такого масштаба – ценный опыт для производственных подразделений МРСК Северо-Запада. С учетом подрядных организаций группировка персонала составила более двух тысяч человек – 126 бригад, было привлечено почти 500 единиц техники. У бригад из разных филиалов была возможность учиться друг у друга и повышать эффективность труда. Для руководящего состава работа в рамках учений позволила усовершенствовать навыки планирования и решения стратегических задач по организации взаимодействия подразделений. Это особенно важно, ведь в период зимнего максимума нагрузок энергетики должны действовать быстро и слаженно, чтобы минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и в кратчайшие сроки восстанавливать электроснабжение.

- Кто особенно отличился во время учений?

– Бригады всех филиалов, задействованные в учениях, работали с максимальной отдачей. Слова благодарности хочется выразить директорам и кураторам филиалов за их личный вклад в организационную работу. Безусловно, каждый сотрудник, участвовавший в учениях «Карелия 2018», достоин уважения за свой добросовестный труд.

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

- Какие еще мероприятия, помимо учений, проводились в МРСК Северо-Запада для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода?

– Для надежного и качественного электроснабжения потребителей в рамках подготовки к зиме в 2018 году МРСК Северо-Запада направила 4,1 млрд рублей на ремонтную программу. Было отремонтировано более 10 тысячи км линий электропередачи, 19 силовых трансформаторов 35-150 кВ, без малого 2 тысячи трансформаторных подстанций, заменено более 21 тысячи опор ЛЭП. При этом мы провели 163 противоаварийные тренировки и 7 плановых учений в регионах ответственности.

- То есть, совместные учения – это для энергетиков знакомый формат работы?

– Конечно, но отличия – в масштабе. Учения позволяют, во-первых, отработать взаимодействие подразделений и обменяться практиками, а, во-вторых, объединить силы и средства. Кроме того, многие из наших сотрудников, участвовавших в учениях в Карелии, имеют опыт работы совместно с энергетиками из других регионов. Наши специалисты выезжают для помощи коллегам в ликвидации последствий стихии. Так, прошлой зимой бригады МРСК Северо-Запада принимали участие в восстановительных работах в столичном регионе после арктического циклона с сильнейшим снегопадом, в апреле – выезжали на помощь коллегам в Тверскую область. К слову, осенью этот регион наряду с Карелией стал ключевой территорией для масштабных учений «Россетей». Многолетняя практика показывает, что вместе энергетики успешно решают самые сложные задачи.

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

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