18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -5
$ 68.74р
78.43р
12:19 26.12.2018
Расширенный поиск
Срочно

Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Игоря Албина и Михаила Мокрецова

Город
26.12.2018 11:53
Печать

Колесов рассказал о пунктуальности снегопадов. На петербургских дорогах снова плотно

Колесов рассказал о пунктуальности снегопадов. На петербургских дорогах снова плотно

Дорожники продолжают в прямом смысле разгребать последствия сильного снегопада, начавшегося вечером. Пробки в Петербурге утром 26 декабря снова превысили норму. А вот лавины сообщений о ДТП от очевидцев не наблюдается.

За сутки в городе выпало от 4 до 10 миллиметров осадков, сообщил в Facebook главный синоптик города Александр Колесов. Любопытно, что этот снегопад совпал по дате с другим, самым сильным за всю историю наблюдений в Петербурге, – 26 декабря 2009 года.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Вчера вечером загруженность дорог превысила норму сразу на 4 балла: в 20.51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 7 баллов против обычных для этого времени суток 3. При этом вчера днём было тоже выше нормы – 6 против обычных 4, а примерно к шести вечерм «набежало» 9 баллов.

Во время вечернего снегопада число заявок о ДТП возросло в два раза, сообщило УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте». В целом за 26 декабря в Петербурге, по данным УГИБДД, было зарегистрировано 495 ДТП (в 8 авариях пострадали 11 человек), а в области – 81 ДТП (в 10 авариях пострадали 12 человек и один человек погиб – это был, напомним, водитель «Мазды», в которую влетел встречный «УАЗ»). Для сравнения: накануне, 24 декабря, в Петербурге ГИБДД зарегистрировала 511 ДТП (это сильно выше обычного), а в Ленобласти – 70. А неделей ранее, 18 декабря, было 385 ДТП в городе и 68 в области – это ближе к среднему показателю.

Сегодня утром максимальная загруженность дорог Петербурга составила, по оценке «Яндекс.Пробок», 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (9 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Софийская улица из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Обуховской Обороны из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к КАД (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Топ-5 крупнейших пробок:

 

  • 8:53, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
  • 9:33, Петергофское шоссе, 5 км, от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. Пробка продержалась 2 часа.
  • 9:35, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
  • 8:38, Светлановский проспект, 4,7 км, от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа.
  • 9:58, Московское шоссе, 4,5 км, от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 30 минут.

 

Дорожники продолжают трудиться. Ночью город убирали около 900 машин.

В Ленинградской области за минувшие сутки на дорогах работало 568 единиц спецтехники, использовано 120 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Трассы с высокой интенсивностью движения (Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни) обработаны жидкими противогололедными растворами. Всего от снега и наледи очищено десять тысяч километров, сообщает «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Все государственные предприятия, обслуживающие областные магистрали, переведены в режим повышенной готовности. Информация о ходе очистки дорог поступает в диспетчерскую службу «Ленавтодора» каждые полчаса. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что за минувшие сутки на обработку федеральных дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области израсходовано 1546 тонн соли и 1668 кубометров песко-соляной смеси. Было задействовано 587 сотрудников подрядных организаций и максимальное количество спецтехники – более 300 единиц. КАД чистили 73 единицы техники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре автоцистерны, пять тракторов. С начала снегопада на обработку КАД израсходовано 517 тонн соли и 12 кубометров реагента. На федеральные дороги, проходящие по территории Ленинградской области, было выведено 236 единиц спецтехники.

Снегопады продолжатся. Самые сильные осадки ожидаются во Всеволожском, Выборгском, Киришском, Гатчинском и Кингисеппском районах области. Температура сегодня будет около нуля градусов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
26.12.2018 11:57

«Россия» бесплатно перевозит снаряжение для серфинга и дайвинга

«Россия» на рейсах, выполняемых на популярные морские курорты, бесплатно перевозит спортивное снаряжение.
ГК «Эталон»
26.12.2018 11:00

ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2, аккредитован банком «ДельтаКредит» и СМП Банком.
«Лидер Групп»
25.12.2018 18:12

ГК «Лидер Групп» поднимает цены в двух жилых комплексах

С 1 января 2019 года увеличится цена квадратного метра в жилых комплексах VITAMIN и «Три кита-3». Удорожание связано с повышением строительной готовности.
Группа компаний «Пионер»
25.12.2018 17:03

Первая очередь ЖК LIFE-Лесная введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов первой очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.
Компания Л1
25.12.2018 15:21

Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
ГК «КВС»
25.12.2018 14:03

Машиноместо за полцены

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50% на второе (меньшее по цене) место.
ГК «КВС»
25.12.2018 13:31

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
ГК "КВС"
25.12.2018 13:23

ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) получил положительное заключение

Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ЖК «Новое Сертолово» (корпуса 19-25) требованиям технических регламентов и проектной документации
ПАО «Группа ЛСР»
25.12.2018 12:31

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Шуваловском»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Лидер Групп»
25.12.2018 12:12

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Сириус В»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Сириус В».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?