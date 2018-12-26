Колесов рассказал о пунктуальности снегопадов. На петербургских дорогах снова плотно

Дорожники продолжают в прямом смысле разгребать последствия сильного снегопада, начавшегося вечером. Пробки в Петербурге утром 26 декабря снова превысили норму. А вот лавины сообщений о ДТП от очевидцев не наблюдается.

За сутки в городе выпало от 4 до 10 миллиметров осадков, сообщил в Facebook главный синоптик города Александр Колесов. Любопытно, что этот снегопад совпал по дате с другим, самым сильным за всю историю наблюдений в Петербурге, – 26 декабря 2009 года.

Вчера вечером загруженность дорог превысила норму сразу на 4 балла: в 20.51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 7 баллов против обычных для этого времени суток 3. При этом вчера днём было тоже выше нормы – 6 против обычных 4, а примерно к шести вечерм «набежало» 9 баллов.

Во время вечернего снегопада число заявок о ДТП возросло в два раза, сообщило УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте». В целом за 26 декабря в Петербурге, по данным УГИБДД, было зарегистрировано 495 ДТП (в 8 авариях пострадали 11 человек), а в области – 81 ДТП (в 10 авариях пострадали 12 человек и один человек погиб – это был, напомним, водитель «Мазды», в которую влетел встречный «УАЗ»). Для сравнения: накануне, 24 декабря, в Петербурге ГИБДД зарегистрировала 511 ДТП (это сильно выше обычного), а в Ленобласти – 70. А неделей ранее, 18 декабря, было 385 ДТП в городе и 68 в области – это ближе к среднему показателю.

Сегодня утром максимальная загруженность дорог Петербурга составила, по оценке «Яндекс.Пробок», 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (9 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Софийская улица из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Обуховской Обороны из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к КАД (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Топ-5 крупнейших пробок:

8:53, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:33, Петергофское шоссе, 5 км, от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. Пробка продержалась 2 часа.

9:35, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

8:38, Светлановский проспект, 4,7 км, от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа.

9:58, Московское шоссе, 4,5 км, от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 30 минут.

Дорожники продолжают трудиться. Ночью город убирали около 900 машин.

В Ленинградской области за минувшие сутки на дорогах работало 568 единиц спецтехники, использовано 120 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Трассы с высокой интенсивностью движения (Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни) обработаны жидкими противогололедными растворами. Всего от снега и наледи очищено десять тысяч километров, сообщает «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Все государственные предприятия, обслуживающие областные магистрали, переведены в режим повышенной готовности. Информация о ходе очистки дорог поступает в диспетчерскую службу «Ленавтодора» каждые полчаса.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что за минувшие сутки на обработку федеральных дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области израсходовано 1546 тонн соли и 1668 кубометров песко-соляной смеси. Было задействовано 587 сотрудников подрядных организаций и максимальное количество спецтехники – более 300 единиц. КАД чистили 73 единицы техники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре автоцистерны, пять тракторов. С начала снегопада на обработку КАД израсходовано 517 тонн соли и 12 кубометров реагента. На федеральные дороги, проходящие по территории Ленинградской области, было выведено 236 единиц спецтехники.

Снегопады продолжатся. Самые сильные осадки ожидаются во Всеволожском, Выборгском, Киришском, Гатчинском и Кингисеппском районах области. Температура сегодня будет около нуля градусов.