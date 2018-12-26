«Неудачный эксперимент». Студенты устроили взрыв в китайском университете

Три студента погибли в химической лаборатории в районе Хайдянь китайской столицы. Взрыв прогремел в 04:34 по московскому времени в Пекинском транспортном университете.

Об этом 26 декабря сообщают телеканал CGTN и агентство Sina.

Спасательная служба рассказала, что студенты действительно проводили опыты на территории кампуса учебного заведения. Основной причиной произошедшего называют неудачный эксперимент.

Напомним, что трагедия случилась в Поднебесной и вчера, 25 декабря. Неизвестный мужчина угнал автобус в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, после чего направил его на пешеходов. В результате наезда погибло 5 человек, около 20 получили ранения.