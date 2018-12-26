Петербургский метрополитен хотят наказать за пренебрежение наследием. На «Владимирской» нашли нелегальный ремонт

Начальнику петербургского метрополитена предъявили ремонт станции Кировско-Выборгской линии. Замечаний к качеству не возникло, вопросы появились к самим работам, которые на станции с особым статусом провели без должного согласования.

Как сообщили в городской прокуратуре 26 декабря, ревизии на предмет исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия подземку подвергали с октября по ноябрь. Результатом стал ряд претензий к содержанию станций, в особенности – «Владимирской». Разрешительную документацию на ремонтные работы, которую выдаёт комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, в метрополитене предъявить не смогли.

«По результатам проверки прокуратура в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» внесла представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. По итогам рассмотрения представления разработаны мероприятия по устранению нарушений», – говорится в релизе прокуратуры. Как именно будут устранены нарушения, не уточняется.

Также прокуратура возбудила административное дело о нарушении требований обязательства об охране объектов культурного наследия и направила его в Ленинский районный суд. Материалы на сегодняшний день в суд не поступили.

«Владимирская» открыта в 1955 году. В единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения вместе с ещё пятью станциями первой линии её внесли в 2011 году. Охранные зоны распространены на вестибюли и на материалы отделки. Осенью прошлого года на станции ремонтировали эскалаторы. Вестибюль был закрыт почти три недели. До этого подъемники меняли в 2008 году во время капитального ремонта станции.