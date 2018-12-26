Две трети россиян просят у Деда Мороза здоровья. Богатства - только треть

Две трети россиян (66%) попросили бы у Деда Мороза на Новый год здоровья для себя и родных, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», обнародованные 26 декабря.

«Если бы взрослые россияне писали письмо Деду Морозу, как в детстве, то в первую очередь две трети из них (66%) попросили бы здоровья для себя и своих близких. Четверо из десяти (39%) попросили бы у Деда Мороза настоящего счастья. Еще 32% опрошенных заказали бы большую сумму денег», — говорится в сообщении холдинга.

Помимо этого 17% опрошенных назвали самым желанным подарком возможность встретить 2019 год вместе с семьей. Новый автомобиль в качестве новогоднего подарка попросили бы 15% респондентов. По 14% опрошенных были бы рады путешествию и новой квартире, еще 7% — новому смартфону.

По 5% респондентов назвали самым желанным подарком на Новый год женитьбу или замужество, а также новый компьютер. Столько же хотели бы не работать в новогоднюю ночь. Еще 4% опрошенных пожелали бы рождения ребенка, а 3% россиян хотели бы получить от Деда Мороза ювелирное украшение.

В опросе «Ромира» приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет.